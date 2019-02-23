مقتل شخص واصابة نجله بهجوم مسلح في السليمانية

2019/02/23 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة رابرين (رانية) في السليمانية اليوم السبت، بان شخصا قتل واصيب نجله بجروح بعد ان اقدم شخصان على اطلاق النار عليهما في مجمع شكارتة التابع لناحية بيتواتة في قضاء رانية بمحافظة السليمانية.

وجاء في بيان للمديرية ورد لشفق نيوز، ان الحادث حصل في الساعة الر ابعة والنصف عصرا عندما اقدم شخصان يحملان سلاحين مختلفين (مسدس وكلاشنكوف) على اطلاق النار على شخص ونجله لسبب ما زال مجهولا واصابهما بجروح، مضيفا انه بعد نقل المصابين الى المستشفى العام في رانية وتلقيهما الاسعافات الاولية والعلاج توفي الاب ويدعى (م أ م) من مواليد 1969 ومهنته كاسب بسبب شدة اصابته في طريق نقله الى السليمانية للمعالجة، ومازال نجله ويدعى (ش م أ) تحت العناية الطبية في مستشفى رانية.

واضاف البيان وفقا للمعلومات الاولية فان الاب ونجله دخلا في مشادة كلامية مع الشخصين الاخرين ومن ثم تطورت الامور وحصل اطلاق النار، لافتا الى قيام الشرطة بمصادرة سيارة حمل من نوع بيك اب قام الجانيان باستخدامها في العملية، الا انهما فرا الى جهة مجهولة ومازالت الشرطة تسعى لالقاء القبض عليهما.

وتابع البيان ان الشرطة قامت بفتح ملف بالحادثة ومازالت التحقيقات مستمرة.

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