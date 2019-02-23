السد يسحق الريان برباعية ويُغرد بعيدًا في الصدارة

2019/02/23 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح السد في حسم كلاسيكو دوري نجوم قطر أمام الريان لصالحه بأربعة أهداف دون مقابل، ضمن الجولة الـ17 للبطولة.





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والتقى الطرفان بعد تعادل الدحيل صاحب المركز الثاني سلبيًا مع الغرافة، مما يعني أن الفوز سيمنح السد فرصة توسيع الفارق في الصدارة إلى 4 نقاط.





وبدا واضحًا منذ البداية أن نجوم السد لن يُفوتوا تلك الفرصة أبدًا، إذ بادروا بالضغط والهجوم بحثًا عن الهدف الأول وقد حرمتهم العارضة من هدف محقق بالتصدي لتسديدة حسن الهيدوس، ثم تألق ريبين سولاكا بالتصدي لأكثر من محاولة من أكرم عفيف والهيدوس وجابي.





مدرب الدحيل يلوم "اللمسة الأخيرة" للتعادل أمام الغرافة

نجاح الريان الدفاعي على ملعبه أحمد بن علي استمر حتى الدقيقة الـ33 حين نجح بغداد بونجاح في إحراز الهدف الأول بمتابعة الكرة التي عادت من سولاكا إثر تصديه لتسديدة أخرى، وبعد دقيقتين فقط أضاف عبد الكريم حسن الحاج الهدف الثاني بتسديدة رأسية متقنة.





ولم يتغير سيناريو اللقاء في الشوط الثاني، إذ واصل السد أفضليته ومحاولاته الهجومية دون أي رد فعل من أصحاب الملعب، وقد استعان الحكم بتقنية الفيديو ليحتسب ركلة جزاء لصالح الفريق الضيف نجح أكرم عفيف في تحويلها للهدف الثالث عند الدقيقة 62.





لم يتوقف عفيف عند هدفه من ركلة الجزاء، إذ عاد وأحرز الهدف الرابع مستغلًا تمريرة جابي البينية الرائعة عند الدقيقة الـ72، وزاد سيباستيان سوريا مصاعب الريان بخروجه من الملعب بالبطاقة الحمراء بعد 4 دقائق إثر تدخله العنيف ضد حامد إسماعيل.

ولم يخرج السد من المباراة دون خسائر، إذ تعرض لاعبه جابي للطرد قبل النهاية بدقائق لإعاقته خلفان إبراهيم خلفان خلال انطلاقه نحو المرمى.





الفوز رفع رصيد السد إلى النقطة الـ44 ليُوسع الفارق مع الدحيل في الصدارة إلى 4 نقاط، فيما توقف رصيد الريان عند النقطة الـ30 في المركز الرابع.





لاعبون مختلفون..



فريقان مختلفان..



حقبتان مختلفان..



السحر ذاته! 🎩✨ pic.twitter.com/xQqhyqgwrM— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 23, 2019

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