2019/02/23 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الأخبار أن مستشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وصهره، جاريد كوشنير، والمبعوث جيسون غرينبلات، يتهيآن للقيام قريباً بجولة عربية، تحضيراً للإعلان عن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسخين “صفقة القرن” في القدس وواشنطن) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسخين “صفقة القرن” في القدس وواشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).