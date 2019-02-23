هيئة الاعلام توضح اسباب تراجع خدمة الانترنت

2019/02/23 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضحت هيئة الاعلام والاتصالات، السبت، اسباب تذبذب وضعف خدمات الانترنت في البلاد، فيما ارجعتها الى حدوث قطوعات والعوارض الفنية في بعض المنافذ الحدودية لامرار السعات الدولية.وقالت الهيئة في بيان، انه"نظرا لكثرة ورود الشكاوى الى هيئة الاعلام والاتصالات حول تذبذب وضعف الانترنت المقدمة للمشتركين، وعلى الرغم من ان تجهيز سعات الانترنت يتم عن طريق شركات وزارة الاتصالات وشركات القطاع الخاص المتعاقدة معها، الا ان الهيئة قامت بالتواصل مع المعنيين في وزارة الاتصالات للاستفسار عن الاسباب التي ادت الى تذبذب خدمة الانترنت.

وأضافت، أن"وزارة الاتصالات اكدت ان اسباب تذبذب الخدمة تعود الى نتيجة قطوعات وعوارض الفنية في بعض المنافذ الحدودية لامرار السعات الدولية، وبينت أن شركاتها المعنية تقوم حالياً باتخاذ الاجراءات الفنية لتعويض السعات المفقودة من خلال المنافذ الدولية الاخرى".انتهى/س

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