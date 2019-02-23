2019/02/23 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/تجمع اسود الرافدين تحضيرا لبطولة الصداقة الدولية في آذار المقبل

واع/ بغداد/م.ا

حدد الجهاز الفني للمنتخب العراقي، السابع عشر من آذار المقبل، موعدًا لتجمع أسود الرافدين، تحضيرًا لبطولة الصداقة الدولية، التي ستقام على ملعب جذع النخلة بمدينة البصرة.

وقال المدير الإداري للمنتخب العراقي، باسل كوركيس، في تصريحات صحفية، إن جدول المباريات المؤجلة في الدوري المحلي، أجبر المدب السلوفيني كاتانيتش على تحديد هذا الموعد.

وأضاف كوركيس "مباراة القوة الجوية والزوراء، ستقام في 16 آذار المقبل، وبعدها سيتم دعوة اللاعبين للالتحاق في معسكر البصرة".

وأوضح أن كاتانيتش لم يكشف حتى الآن، عن قائمة الفريق التي ستشارك في بطولة الصداقة الدولية.

يشار إلى أن بطولة الصداقة الدولية، ستشهد مشاركة منتخبات العراق والأردن وسوريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/تجمع اسود الرافدين تحضيرا لبطولة الصداقة الدولية في آذار المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/تجمع اسود الرافدين تحضيرا لبطولة الصداقة الدولية في آذار المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).