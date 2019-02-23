اعتقال عنصرين بداعش تسللا عبر الحدود العراقية - السورية

2019/02/23 | 21:32

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ ديالى

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، تدمير وكر لتنظيم داعش والقبض على مطلوب بـ"قضايا ارهابية" خلال عمليات تفتيش عدة قرى بمحافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات ديالى نفذت عمل

بغداد اليوم _ ديالى

كشف مجلس محافظة ديالى، اليوم السبت، حقيقة اعتماد تنظيم داعش على بيع السمك من بحيرة حمرين، للحصول على التمويل.

وقال رئيس اللجنة الامنية في المجلس صادق الحسيني في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "احدى وسائل الاعلام العربية نشرت

بغداد اليوم _ الانبار

اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم السبت، تفكيك عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش قرب شارع 60 بمدينة الرمادي في محافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان، إن "عبوة ناسفة عبارة عن جلكان من مخلفات تنظيم داعش، عثر عليها اثن

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