هام بالتفصيل قيس الخزعلي يحذر من مخطط خبيث تقوده هذه الشخصيات لزرع الفتن

2019/02/23 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية تكلم اليوم الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، عن مخطط “خبيث” قد يجري في محافظة صلاح الدين، فيما حذر من شخصيات تحاول زعزعة الأمن في المحافظة.وكشف بيان لمكتبه الإعلامي، تابعته اليوم الثامن ، أن “الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي استقبل بمكتبه في بغداد وفدا من …

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