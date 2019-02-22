2019/02/23 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SHh9mOJRssg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ظهيرة الجمعة 22-2-2019 | اياد العدوان - اعلامي و باحث في علم تفسير الاحلام) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ظهيرة الجمعة 22-2-2019 | اياد العدوان - اعلامي و باحث في علم تفسير الاحلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).