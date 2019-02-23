الاستخبارات العسكرية تعتقل ارهابيين تسللا من الحدود السورية

2019/02/23 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القت الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القبض على اثنين من

الارهابيين تسللوا من الحدود العراقية السورية.وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان ، انه "ضمن جهودها

الاستخبارية بمراقبة وتامين الحدود المشتركة مع سوريا ورصد واعتقال

المتسللين، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15

ووفق معلومات استخبارية دقيقة، من القاء القبض على اثنين من

الارهابيين تسللوا من الحدود مع سوريا ، واعترفوا بانتمائهم لعصابات

داعش وهروبهم الى سوريا اثناء معارك التحرير.

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