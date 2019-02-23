مسيرة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة بالخليل

2019/02/23 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شارك عشرات المستوطنين، مساء اليوم السبت، في مسيرة استفزازية جابت

شوارع البلدة القديمة في الخليل، تحت حراسة مشددة من قوات

الاحتلال.وأفاد مصدر محلي أن المسيرة جابت شوارع البلدة القديمة منطلقة من "سوق

اللبن" مرورا "بالقنطرة" وصولا إلى ساحة البلدية، ومن ثم إلى شارع

الشهداء، وسط إغلاق كامل لهذه المناطق وإعاقة جنود الاحتلال لحركة

المواطنين.واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على مصور وكالة "وفا" مشهور الوحواح

أثناء تصويره مسيرة للمستوطنين في شوارع البلدة القديمة من الخليل،

ومنعته من التصوير، واحتجزته.

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