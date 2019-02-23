تحذير.. غدا تنعدم الرؤية في هذه المناطق

2019/02/23 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذر المتنبئ الجوي صادق عطية، السبت، من انعدام للرؤية بفعل كثافة الضباب في عدد من المناطق.

وذكر عطية في صفحته على {الفيسبوك} ان "توقعات بتردي الرؤية الافقية بسبب الضباب فجر الاحد في بعض مناطق جنوب وغرب البصرة {الفاو وام قصر وسفوان ويمتد للطريق الدولي بين البصرة وذي قار}".ولفت الى ان "الضباب يزول بعد شروق الشمس وكذلك تردي الرؤية يشمل عموم مدن الكويت وشمال شرق السعودية".وتابع ان "الاجواء يوم الاحد تكون غائمة بشكل جزئي في بعض المناطق ..وهناك فرصة لهطول خفيف من الامطار في بعض مناطق مدينة واسط".انتهى

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