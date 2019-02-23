ضغط امريكي ام ايراني كان السبب في منع او امتناع العراق من حظور مؤتمر وارسو

2019/02/23 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية كشف اليوم مصدر دبلوماسي عراقي رفيع المستوى ، عن رفض العراق دعوة وجهت اليه لحضور مؤتمر وارسو الذي عقد قبل أيام في بولندا.ونقل موقع “RT” الروسي عن المصدر قوله وتابعته اليوم الثامن ، إن “العراق تلقى دعوة رسمية لحضور المؤتمر، لكنه اعتذر عن الحضور ولم يلبها”، موضحا أن “العراق يحمل …

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