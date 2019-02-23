الاستخبارات العسكرية: اعتقال

2019/02/23 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الاستخبارات العسكرية،اليوم السبت، عن اعتقال "ارهابيين" تسللا من الحدود مع سوريا.وقالت الاستخبارات في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، إنه "ضمن جهودها الاستخبارية بمراقبة

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