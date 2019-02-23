نسخ رقمية لأشهر لوحات فان غوخ

2019/02/23 | 21:45

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يقدم معرض «لواتيليه دي لوميير» نسخاً رقمية متعددة الطبقات من بعض أشهر لوحات فان غوخ، ومنها «ليلة مرصعة بالنجوم فوق نهر الرون» (ستاري نايت أوفر

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