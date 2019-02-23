توتنهام يخسر من بيرنلي بالدوري الإنجليزي

2019/02/23 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتزع بيرنلي، الفوز من ضيفه توتنهام هوتسبير، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب تيرف مور، في إطار الجولة الـ27 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح النيوزيلندي كريس وود التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 57 بينما أدرك الضيوف التعادل في الدقيقة 65 عبر هاري كين، العائد من إصابة في الكاحل تعرض لها في 13 يناير الماضي, ونجح آشلي بارنس، في تسجيل هدف الفوز لبيرنلي في الدقيقة 83.

وبهذا الفوز، صعد بيرنلي للمركز الثالث عشر بإجمالي 30 نقطة، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 60 نقطة بالمركز الثالث.

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