2019/02/23 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكتروني ة كشف اليوم الكاتب والمفكر العراقي حسن العلوي، عن تسلمه ما اسماه بـ “وديعة البعث” من قبل عزت الدوري، الذي قال إن اخباره انقطعت قبل 4 أشهر من تاريخ اليوم ، وشكك بموته ، فيما أشار الى أنه سلم “الوديعة” الى عدة أطراف عربية وعراقية .وقال العلوي في حوار مع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حسن العلوي يفجر مفاجئة عزت الدوري سلمني شي مهم عرضتها على السعودية وبارزاني واطراف شيعية صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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