مستشفى الرمادي ترد على قصة “منع دخول مريض لأنه من الفلوجة”!

2019/02/23 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قال الناطق الرسمي باسم دائرة صحة الانبار انس العاني، السبت، ان ما ورد اليوم عن طرد مريض من اهالي الفلوجه في مستشفى الرمادي “عار عن الصحة”، موضحا ان المستلزمات الطبية في ذلك المستشفى غير متوفرة.واضاف العاني في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (23 شباط 2019)، ان “المريض الذي وصل من […]

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