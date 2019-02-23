إلقاء القبض على 2 من داعش تسللا عبر الحدود العراقية السورية

2019/02/23 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس ألقت مفارز الاستخبارات العسكرية، السبت، القبض على عنصرين من تنظيم داعش تسللا عبر الحدود العراقية – السورية.وقال بيان مديرية الاستخبارات، تلقى “ناس”، نسخة منه، اليوم، (23 شباط 2019)، إنه ” ضمن الجهود الاستخبارية بمراقبة وتامين الحدود المشتركة مع سوريا ورصد واعتقال المتسللين تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 ووفق معلومات […]

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