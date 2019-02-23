الاتصالات توضح اسباب ضعف خدمات الانترنت

2019/02/23 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اوضحت وزارة الاتصالات، السبت، اسباب ضعف خدمات الانترنت المقدمة للمشتركين.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه "نظرا لتكرار وكثرة ورود الشكاوى الى هيئة الاعلام والاتصالات حول تذبذب وضعف خدمات الانترنت المقدمة للمشتركين، وعلى الرغم من ان تجهيز سعات الانترنت يتم عن طريق شركات وزارة الاتصالات وشركات القطاع الخاص المتعاقدة معها، الا ان الهيئة قامت ومن منطلق حرصها على متابعة جودة الخدمة المقدمة للمشتركين بما فيها خدمات الانترنت بالتواصل مع السادة المعنيين في وزارة الاتصالات للاستفسار عن الاسباب التي ادت الى تذبذب خدمة الانترنت".



واضافت ان "اسباب تذبذب الخدمة نتيجة حصول قطوعات والعوارض الفنية في بعض المنافذ الحدودية لامرار السعات الدولية، وبينت أن شركاتها المعنية تقوم حالياً باتخاذ الاجراءات الفنية لتعويض السعات المفقودة من خلال المنافذ الدولية الاخرى".وبين ان " هيئة الاعلام والاتصالات طلبت من وزارة الاتصالات حث الخطى لاصلاح العوارض بالسرعة الممكنة، وتجنب تكرارها بوضع خطط تمنع ذلك".انتهى

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