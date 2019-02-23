السويسرية بليندا تتوج بلقب بطولة دبي المفتوحة للتنس على حساب التشيكية كفيتوفا

2019/02/23 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهت السويسرية بليندا بنتشيتش أربع سنوات بدون حصد أي لقب عقب فوزها 6-3 و1-6 و6-2 على بترا كفيتوفا في نهائي بطولة دبي للتنس للسيدات‭ ‬اليوم السبت.

ومنح الفوز بنتشيتش (21 عاما) اول انتصار لها على كفيتوفا المصنفة الثانية التي تغلبت على اللاعبة السويسرية غير المصنفة بمجموعتين متتاليتين في الدور الثالث لبطولة استراليا المفتوحة الشهر الماضي.

وشكل هذا الانتصار الرابع لبنتشيتش على لاعبة ضمن المصنفات العشر الأوليات هذا الاسبوع عقب تغلبها على ارينا سابالينكا وسيمونا هاليب وإيلينا سفيتولينا في الادوار السابقة.

وواصلت كفيتوفا معاناتها مع إيقاع لعبها، كما كان الحال طوال مسيرتها في البطولة، واقتنصت 53 في المئة فقط من ضربات إرسالها الأولى في المجموعة الاولى وارتكبت سبعة أخطاء مزدوجة.

وانتزعت بنتشيتش المجموعة الأولى بضربة خلفية مباشرة وقوية دفعت الجماهير لتحيتها بحرارة قبل أن تنتزع مجموعة في النهاية أمام المصنفة الرابعة على العالم في رابع لقاء يجمع بينهما.

لكن كفيتوفا زادت رغم ذلك من إيقاعها في المجموعة الثانية لتكسر إرسال بنتشيتش ثلاث مرات وتحسم المجموعة بواسطة بعض الضربات الأمامية القوية عند اعادة الكرة اضافة للتقدم نحو الشبكة.

لكن بنتشيتش هي من فازت بالصراع الذهني في المجموعة الثالثة بعد أن كسرت إرسال كفيتوفا ليسود التعادل 1-1 قبل أن تنتزع نقطة أخرى لكسر الإرسال وهي متقدمة 4-2 ثم ترسل لحسم المباراة.

وذهبت إعادة كفيتوفا للكرة عند نقطة حسم المباراة الى خارج الملعب، وهو قرار جرت مراجعته، ليمنح هذا بنتشيتش الانتصار في ساعة واحدة و43 دقيقة.



وباتت بنتشيتش ثاني لاعبة سويسرية، عقب مارتينا هينجيس عندما نالت اللقب في النسخة الافتتاحية عام 2001، تفوز بالبطولة.

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