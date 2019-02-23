الإسماعيلي يتعادل مع شباب قسنطينة الجزائري بدوري أبطال افريقيا

2019/02/23 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تضائلت فرص فريق الإسماعيلي المصري يعد التعادل الإيجابي مع فريق الرياضي القسنطيني الجزائري، بنتيجة (1-1)، في اللقاء الذي أقيم، اليوم السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والمؤجل من الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا.

وعاد الإسماعيلي لاستئناف مشواره في دوري أبطال إفريقيا بعد إلغاء عقوبة استبعاده بسبب إلغاء لقاء الإفريقي التونسي ، وتقدم الدراويش بهدف الناميبي بينسون شيلونجو في الدقيقة 69 ولكن النيران الصديقة أسقطت الدراويش في فخ التعادل بهدف سجله عماد حمدي في مرماه في الدقيقة 90+4.

ورفع القسنطيني رصيده إلى 7 نقاط متقاسماً الصدارة مع مازيمبي الكونغولي وحصد الإسماعيلي أول نقطة له محتلاً المركز الأخير لتتقلص آماله في التأهل عبر هذه المجموعة القوية.

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