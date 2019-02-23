2019/02/23 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت صاروخية الجيش واللجان الشعبية، اليوم السبت، صاروخا نوع "زلزال1" محلي الصنع على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في مجازة بعسير.وأكد مصدر عسكري إصابة الصاروخ هدفه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق صاروخ "زلزال1" على تجمعات المرتزقة في مجازة عسير) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق صاروخ "زلزال1" على تجمعات المرتزقة في مجازة عسير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).