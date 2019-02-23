العراق يمنع دخول أراكيل زجاجية من إيران

2019/02/23 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ منعت السلطة الجمركية في مركز جمرك زرباطية الحدودي المحاذي لإيران يوم السبت ارسالية "أراكيل" زجاجية كونها مخالفة لضوابط الاستيراد .

واوضحت الهيئة في بيان صادر عن قسم الاعلام والاتصال الحكومي أن "شحنة الأراكيل ذات المنشأ الايراني مخالفة لشروط الاستيراد وقد تم منعها استنادا لقانون الجمارك رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل".

يذكر أن الهيئة تقوم بين فترة وأخرى ومن خلال المديريات التابعة لها بمنع واعادة اصدار مواد وبضائع مخالفة أو فاشلة بالفحوصات المختبرية حرصا منها على سلامة المجتمع العراقي .

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