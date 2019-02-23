الاستخبارات العسكرية تعتقل ارهابيين تسللا من الحدود مع سوريا

2019/02/23 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، عن اعتقال "ارهابيين" تسللا من الحدود مع سوريا.وقالت الاستخبارات في بيان، إنه "ضمن جهودها الاستخبارية بمراقبة وتامين الحدود المشتركة مع سوريا ورصد واعتقال المتسللين تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 ووفق معلومات استخبارية دقيقة من القاء القبض على اثنين من الارهابيين".

وأضافت أن المعتقلين "تسللا من الحدود مع سوريا واعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش وهروبهم الى سوريا اثناء معارك التحرير"، مشيرة الى أنهما "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب".انتهى/س

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