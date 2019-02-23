السودان: البشير يعين نائبا له ورئيسا جديدا للوزراء

2019/02/23 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة السودانية السبت أن وزير الدفاع السوداني عوض محمد أحمد بن عوف تم تعيينه نائبا أولا للرئيس مع بقائه على رأس منصبه.كما عين عمر البشير محمد طاهر إيلا، والي ولاية الجزيرة، رئيسا للوزراء.وكان الرئيس السوداني قد أعلن الجمعة حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام.وتأتي هذه التعديلات الوزارية في غداة احتجاجات اجتاحت البلاد منذ نحو من شهرين.عين الرئيس السوداني عمر البشير السبت الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف نائبا أولا له خلفا لحليفه منذ فترة طويلة بكري حسن صالح غداة إعلانه حالة الطوارئ في البلاد التي تشهد احتجاجات شعبية.

وجاء تعيين بن عوف، بموجب مرسوم جمهوري أصدره البشير السبت، ليخلف النائب الأول للرئيس سابقا صالح الذي كان فريقا أولا بالجيش وكان يتنقل بين المناصب منذ الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة قبل ثلاثة عقود.

وهذه المرة الأولى التي تتم فيها إقالته.



وقد سبق أن شغل عدة مناصب وزارية بينها الداخلية والدفاع.

ويأتي ذلك غداة إعلان الرئيس البشير الجمعة حالة الطوارىء في البلاد لمدة سنة و"حل الحكومة على المستوى الاتحادي وحكومات الولايات".

ويشغل عوض محمد أحمد بن عوف منصب وزير الدفاع منذ عام 2015 وسبق له أن شغل مناصب نائب رئيس هيئة الأركان ومدير الاستخبارات العسكرية.

وقد أعاد البشير تعيينه أيضا وزيرا للدفاع بعد حل حكومة النائب الاول السابق للرئيس بكري حسن صالح.

وقالت الرئاسة السودانية اليوم السبت إن الرئيس السوداني عمر البشير قد عين محمد طاهر ايلا، والي ولاية الجزيرة، رئيسا للوزراء.

وكان البشير قال في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 إنه سيؤيد إيلا في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 إذا قرر الترشح.انتهى/س

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