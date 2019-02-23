قيادي كردي يكشف عن توصل الحزبين الرئيسيين إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة كردستان

2019/02/23 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه

كشف القيادي في حركة التغيير أمين بكر، اليوم السبت، عن توصل الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة كردستان، مؤكداً عدم وجود مخاوف على "وضع الشارع الكردستاني" في الوقت الحالي.

وقال بكر في حديث لـ"الاتجاه برس"، إنه "قبل كل تشكيل حكومة وخاصة اذا تكون حكومة واسعة بمشاركة الكثير من الأطراف السياسية تكون هناك بعض النقاشات والمداولات وحتى بعض التشنجات أثناء المفاوضات إلى أن يتم تشكيل الحكومة".

وأشار بكر، إلى أن "تجربتنا السابقة في الكثير من الدورات السابقة تقول إنه لا بد من اتفاق الأطراف السياسية الفاعلة في تشكيل الحكومة".

وتابع، أن "هناك اجتماع آخر بين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني حول النقاط الخلافية بينهما لتشكيل الحكومة وإعلانها، الكثير من قيادات الحزبين الرئيسين المشاركين في المفاوضات يقولون إنه سيتم التوصل إلى الاتفاق".

وأضاف، أن هذا "معناه أن هناك اتفاقاً بين الديمقراطي والاتحاد، واتفاق بين الديمقراطي والتغيير بشأن تشكيل الحكومة، وعلى هذا الأساس ليس هناك مخاوف على وضع الشارع الكردستاني في الوقت الحالي".

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