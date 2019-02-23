2019/02/23 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تستعد “تويوتا” لإطلاق الجيل الجديد من سيارات “Hiace” العائلية المميزة.وستأتي المركبات الجديدة على شكل حافلة صغيرة بهيكل أطول بنصف متر تقريبا من هياكل سيارات “Hiace” السابقة، وبقمرة مزودة بـ 4 صفوف من المقاعد مخصصة لـ 13 شخصا.أما واجهة القيادة، فستزود بشاشة صغيرة في المنتصف، وأزرار للتحكم بأنظمة الصوت والتكييف وتدفئة المقاعد، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على مواصفات تويوتا العائلية الجديدة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على مواصفات تويوتا العائلية الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).