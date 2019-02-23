2019/02/23 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مراسلنا: مادورو يطلب من الدبلوماسيين الكولومبيين مغادرة فنزويلا خلال 24 ساعة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مراسلنا: مادورو يطلب من الدبلوماسيين الكولومبيين مغادرة فنزويلا خلال 24 ساعة قناة الغد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا: مادورو يطلب من الدبلوماسيين الكولومبيين مغادرة فنزويلا خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا: مادورو يطلب من الدبلوماسيين الكولومبيين مغادرة فنزويلا خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).