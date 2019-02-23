2019/02/23 | 22:24

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الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع كولومبيا قناة الغد.

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