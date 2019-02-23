2019/02/23 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

نظم اتحاد الادباء والكتاب في ذي قار اليوم امسية احتفالية خاصة باصدار رواية ( اوراق المجهول ) للروائي داوود سلمان الشويلي .

وقال نائب رئيس اتحاد الادباء في ذي قار ياسر البراك لشبكة اخبار الناصرية ، ان الاحتفاء بالشويلي اليوم جاء بمناسبة صدور روايته الجديدة ( اوراق المجهول ) وهي

شبكة اخبار الناصرية:نظم اتحاد الادباء والكتاب في ذي قار اليوم امسية احتفالية خاصة باصدار رواية ( اوراق المجهول ) للروائي داوود سلمان الشويلي .وقال نائب رئيس اتحاد الادباء في ذي قار ياسر البراك لشبكة اخبار الناصرية ، ان الاحتفاء بالشويلي اليوم جاء بمناسبة صدور روايته الجديدة ( اوراق المجهول ) وهي الرواية الثالثة له .واوضح ان الرواية تتحدث عن الواقع العراقي الراهن والمتغيرات السياسية التي شهدتها البلاد قبل وبعد العام 2003وهي تشكل اضافة مهمة للمشهد الثقافي .

اقرأ المزيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادباء الناصرية يحتفون بـ "اوراق المجهول" لداوود الشويلي) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادباء الناصرية يحتفون بـ "اوراق المجهول" لداوود الشويلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).