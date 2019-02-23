الداخلية تعلن القبض على مسؤول تموين داعش بالنفط الخام في الموصل

2019/02/23 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القاء القبض على مسؤول

تموين تنظيم داعش بالنفط الخام في الجانب الايسر من مدينة الموصل.

وقالت مديرية الشؤون الداخلية والامن في الوزارة، في بيان،

تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “معلومات استخبارية وردت اليها تفيد

بوجود المتهم (ا ذ ا خ) المسؤول عن تموين النفط الخام لعصابات داعش الارهابية في محافظة

الموصل، والصادرة بحقه مذكرة قبض وفق المادة (٤ ارهاب) من محكمة تحقيق القيارة”،

مبينة ان “قوة من مفارزها المتواجدة في المنطقة الشمالية تم تشكيلها على الفور،

وبالتعاون مع ضابط استخبارات شرطة كهرباء الشمالية تم القاء القبض على المتهم في الساحل

الايسر /منطقة الكوكجلي”.

وأضافت، أن المعتقل “تم تسليمه الى الجهات المختصة لإكمال

الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”، مشيرة الى أن العملية جرت “حسب توجيهات

مدير عام الشؤون الداخلية والامن اللواء حسين عبد الهادي محبوبة وبأشراف مدير الشؤون

الداخلية لشرطة الطاقة العقيد محمد بلاد البديري”.

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