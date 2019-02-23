2019/02/23 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

حذر

النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي، اليوم السبت، من الاسترخاء أمام الإرهاب،

فيما وجه رسالة للساكنين في المناطق المحررة والمحاذية للصحراء.

وذكر

مكتبه الإعلامي، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الكعبي استنكر

الجريمة النكراء التي ادت الى استشهاد عدد من المواطنين من محافظة النجف الأشرف على

أيدي الاٍرهابيين في منطقة الثرثار”، محذرا من ان “يقودنا التحسن الامني

الى الاسترخاء الذي بدأ باستغلاله الاٍرهاب”.

وشدد

الكعبي، على ضرورة “تفعيل الجانب الاستخباري في عموم البلاد سيما المناطق المحاذية

للصحراء والمحررة والحدودية، والتي تقع فيها حوادث الخطف والاغتيال”، داعياً الجميع

واهالي المناطق المذكورة خصوصا الى “التعاون مع الاجهزة الامنية وان يكونوا عونا

لهم، لتحقق الامن والاستقرار لمناطقهم وضمان عدم عودة داعش اليها”.

وقدم

الكعبي، تعازيه الى “اهالي الشهداء الذي ذهبوا غدرا في هذه الجريمة”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يوجه رسالة للساكنين في المناطق المحررة والمحاذية للصحراء) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يوجه رسالة للساكنين في المناطق المحررة والمحاذية للصحراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).