محلل: قرارات البشير «ترتيبات داخلية» في حزب المؤتمر والشارع السوداني ينتظر تنحيه

2019/02/23 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المحلل السياسي السوداني، عبد الحميد عوض، أن المعارضة السودانية ترى أن حزمة قرارات الرئيس السوداني عمر البشير، مجرد ترتيبات داخلية في «حزب المؤتمر» الوطني الحاكم، مشيرا إلى أن القرارات الأخيرة بعيدة كل البعد عن تطلعات ومطالب المحتجين في الشارع السوداني وهي «تنحي» الرئيس عمر البشير.

وأوضح المحلل السياسي، أن القوى السياسية السودانية المعارضة المدنية رفضت قرارات البشير، لافتا أن «التنحي» هو الخيار الأفضل الآن أمام الرئيس السوداني خشية أن تسوء الأمور فيما بعد وتتردي الحالة الأمنية في السودان.

وأضاف عوض، أن تعيين البشير لشخصيات سياسية وعسكرية جاء تلبية لتشكيل حكومة كفاءات، ولكن من حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم مرة أخرى، فيما يرى عوض أن الشخصيات التي تم تعيينها ستكون غير مؤهلة لجمع القوى السياسية في أي خيارات أخرى، لا سيما وأن الشارع السوداني كان ينتظر شخصيات مستقلة تماما.

وأصدر الرئيس السوداني، عمر البشير قرارا بتعيين، محمد طاهر رئيسا للوزراء والفريق أول عوض بن عوف، نائبا أول لرئيس الجمهورية، كما قرر البشير إقالة رؤساء حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الولايات وتعيين نوابهم بدلا منهم ، فضلا عن تأجيل المؤتمر العام للحزب والذي كان مقررا في شهر إبريل المقبل.

من جانبها رفضت قوى معارضة قرارات البشير وطالبته بالتنحي.

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