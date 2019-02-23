فالفيردي: يمكننا أيضًا الشكوى مثل ريال مدريد

2019/02/23 | 22:32

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يوسف حمدي فيسبوك تويتر تحدث المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي حول شكاوي ريال مدريد ومدربه سانتياجو سولاري المتكررة من ترتيب المباريات.

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وكان برشلون ةقد حقق انتصارًا صعبًا على حساب مضيفه إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين بقيادة ليونيل ميسي الذي واصل تألقه.

وسجل ليونيل ميسي ثلاثة أهداف وصنع الرابع للويس سواريز، ليستحق الثناء والإشادة من الجميع ومن مدربه فالفيردي.

وعقب المباراة، تحدث فالفيردي عن انتقادات سولاري للاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب ما أسماه ظلمًا لريال مدريد بالنسبة لمواعيد المباريات.

لدينا سؤال بسيط لكم ✋هل لديكم كلمات لـ وصفه؟ 👀 pic.twitter.com/LiaRmtu9Gg— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ فبراير ٢٠١٩

وقال فالفيردي: "من الممكن أن نشكو نحن الآخرون بعض المواعيد، في أحيان من الموسم كانت تلك المواعيد لا تأتي في صالحنا"

وأضاف: "المنافسة مع ريال مدريد تتطلب أحيانًا مثل هذه التصريحات من هنا أو هناك، ولكننا نفضل التركيز على مبارياتنا"

وعن ميسي قال: "ليونيل عظيم وهو منقذ ورائع وفريد دائمًا، في كل الأوقات التي ستحتاجه فيها ستجده، لقد فعل ما يقوم به دائمًا"

بعد الوداع..



رسالة إيميليانو سالا التي لم يكتبها

يذكر أن ليونيل ميسي كان قد سجل الهاتريك رقم 50 له بقميص برشلونة، ورقم 44 له فيما يخص منافسات الدوري الإسباني فقط.





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