2019/02/23 | 22:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المالكي : العامري يتحدث باسم الفتح وليس البناء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع SNG الاخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/23 | 22:33.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع SNG الاخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي : العامري يتحدث باسم الفتح وليس البناء) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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