السامرائي يستنكر جريمة استهداف صيادي النجف في الثرثار ويدعو لضرب خلايا الارهاب

2019/02/23 | 22:33

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بغداد اليوم- بغداد

استنكر رئيس حزب المسار المدني، النائب مثنى عبدالصمد السامرائي، السبت (23 شباط 2019) استهداف خمسة من المواطنين القادمين من محافظة النجف خلال ممارستهم للصيد في بحيرة الثرثار، فيما وصفت الحادثة بـ "الجريمة النكراء".

وطالب السامرائي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، القوات الأمنية بـ "ضرورة تكثيف الجهود الاستخبارية وضرب خلايا الإرهاب التي تحاول زعزعة الأمن من خلال ارتكاب مثل هذه الجرائم الإرهابية".

وأكد النائب، أن "استمرار هذه الجرائم يجب أن يزيدنا عزماً على مقارعة الإرهاب أينما وجد لتخليص العراق والعالم من هذا الشر الذي يحدق بالمجتمع ويحاول أن يبذر بذور الفتنة فيه بمختلف الطرق".

وكان مصدر أمني كشف، السبت (23 شباط 2019)، عن اعدام 5 من صيادي الأسماك، على يد تنظيم داعش قرب بحيرة الثرثار.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تنظيم داعش أقدم على اعدام 5 صيادين للأسماك من أبناء ناحية العباسية في محافظة النجف، قرب بحيرة الثرثار بعد ان حاصرهم وقيدهم ومن ثم أعدمهم قرب البحيرة".

وأوضح، أن "الصيادين الشهداء هم كل من (عدنان حمزة البديري، سلمان حمزة البديري، عقيل هادي البديري، أمير عدنان البديري، عقيل حمزة العطوي)".

وأشار الى أن "الصيادين الذين تمكنوا من النجاة، هم كل من (امير حواس، وفاخر) وهم من اهالي البصرة"، لافتا الى "اصابتهم بجروح".

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وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "الكعب

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