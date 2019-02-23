2019/02/23 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ مقتل خمسة دواعش بحملة امنية غربي الانبار

23/02/2019 22:30:00 PM |

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واع/ الانبار/م.ا

افاد امر لواء قضاء حديثة بمحافظة الانبار العقيد فيصل حسين الجغيفي ،اليوم السبت، بأن القوات الامنية تمكنت من قتل 5 من خلايا عناصر عصابات داعش الارهابية بحملة امنية استباقية غربي الانبار .

وذكر الجغيفي في تصريح نقله مراسل( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان القوات الامنية شرعت بحملة امنية استباقية للتعقب الخلايا النائمة لعصابات داعش الارهابية في منطقة وادي حوران جنوب قضاء حديثة غربي الانبار ،على خلفية معلومات استخباراتية توفرت لدى القوات الامنية حول اماكن تواجد الخلايا النائمة .

واضاف ان القوات الامنية تمكنت من قتل 5 من ارهابي داعش والاستيلاء على اسلحة متنوعة فضلا عن تدمير عجلة تابع لهم، مبينا ان عملية تعقب الخلايا النائمة في تلك المنطقة جاءت على خلفية تعرض عدد من المدنيين الى الاختطاف اثناء مزوالة عملية جمع الكمأ، موضحا ان” المنطقة المستهدفة تعد من اخطر المناطق كونها تضم عشرات الانفاق السرية لارهابي داعش فضلا على انها معقدة التضاريس.

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