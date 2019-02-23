الجمارك تمنع دخول اراكيل زجاجية مخالفة للضوابط بمنفذ زرباطية

2019/02/23 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الجمارك العامة "اليوم السبت) منع السلطة الكمركية في منفذ زرباطية الحدودي أرسالية أراكيل زجاجية كونها مخالفة لضوابط الأستيراد.

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