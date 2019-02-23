الكعبي يحث أهالي المناطق المحررة والمحاذية للصحراء على التعاون مع الأجهزة الامنية في الكشف عن الاٍرهابيين

2019/02/23 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر النائب الاول لرئيس مجلس النواب اليوم السبت، الجريمة النكراء التي ادت الى استشهاد مواطنين من محافظة النجف الأشرف على ايدي الاٍرهابيين في منطقة الثرثار، محذرا من ان يقودنا التحسن الامني الى الاسترخاء الذي بدأ باستغلاله الاٍرهاب .

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