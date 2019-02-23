شاهد .. وصول أول مسافر إلى الفضاء !

2019/02/23 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حلقت طائرة صاروخية تابعة لشركة "فيرجن غالاكتيك" الأمريكية، عند حافة

الفضاء، اليوم السبت، حاملة راكبا للمرة الأولى.وبتلك الخطوة، تقترب شركة الملياردير البريطاني، ريتشارد برانسون، من

هدفها إطلاق رحلات سياحية للفضاء، وفقا لرويترز.وانضمت كبيرة معلمي رواد الفضاء في الشركة بث موسيز، التي ستدرب

السائحين في المستقبل إلى الطيارين على متن "سبيس شيب تو في.إس.إس

يونيتي" لتقييم التجربة والمقصورة.وانطلقت الطائرة "وايت نايت 2"، من قاعدة موهافي الجوية في

كاليفورنيا، صباح اليوم السبت، لتترك المركبة المأهولة "سبيس شيب تو"

على ارتفاع نحو 44 ألف قدم، ثم واصلت المركبة التحليق حتى بلغت مستوى

290 ألف قدم فوق الأرض.

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