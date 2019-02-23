ابرز نشاطات مديرية شرطة كربلاء المقدسة في الايام الاربعة الماضية

2019/02/23 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت عن ابرز النشاطات التي حققها

عدداً من أقسامها خلال الأيام الماضية والتي تأتي في اطار توجيهات

قائد شرطة المحافظة اللواء احمد علي زويني وإشرافه المباشر على تنفيذ

الواجبات الامنية للحفاظ على الاستقرار الامني للمدينة ومحاسبة

الخارجين عن القانون .هذا وكانت حصيلة النشاطات التي تحققت هي كالآتي : .١_ قسم مكافحة الاجرام يكشف جريمة قتل غربي المدينة ويلقي القبض على

الجناة كما تمكنت مفارزه المنتشرة في عموم مناطق المحافظة مِن إلقاء

القبض عَلى اكثر من (٢٠) متهماً وقد تمت إحالتهم الى القضاء ولا تزال

الجهود مستمرة لملاحقة المطلوبين اضافة الى القيام بجولات

مستمرة في مناطق المدينة كافة بالاشتراك مع الاجهزة الامنية الاخرى

للحفاظ على ارواح وممتلكات المواطنين .٢_يواصل قسم شرطة الأحداث حملاته المستمرة في ملاحقة المتسولين

والمشردين حيث تم إلقاء إلقاء القبض على (٨) متسولين بإعمار مختلفه

وقد تمت إحالتهم الى الجهات المختصة لأكمال الاجراءات القانونية

اللازمة . ٣_تستمر مفارز شرطة النجدة بواجباتها اليومية المتميزة والتي

تنفذها على مدى 24 ساعة متواصلة حيث تمكنت مفارزها من إلقاء ألقبض على

عدد من المطلوبين للعدالة وسراق بالجرم المشهود ومخالفين ومخمورين

اضافة الى حجز الكثير من الدراجات المخالفة فضلا عن ضبط اسلحة نارية

مع اعتدة من نفس النوع وهي عبارة عن بندقة كلاشنكوف عدد (واحد) ومسدس

9 ملم عدد 3 وفي حادثين منفصلين الاول اثناء

مشاجرة اطراف في احياء التجاوز والثاني اثناء قيام اشخاص بالرمي

العشوائي في احد الاعراس . ٤_ تواصل المراكز الأمنية التابعة لاقسام شرطة،البلدة،والاقضية،

والهندية، وعين التمر، ومدينة الامام الحسين عليه السلام،

جهودها المستمرة في تنفيذ اوامر القبض الصادرة من القضاء

العراقي بحق المتهمين وفق الاجراءات القانونية المتبعة والتي تعزز من

الامن المجتمعي وتوفير البيئة الآمنة للأهالي فيما تمكنت مفارز قسم

شرطة مدينة الامام الحسين (ع) وفي حادث منفصل وبعملية امنية من تحرير

مختطفة والقاء القبض على الخاطف بسرعة كبيرة . ٥_ نفذت قوتي سوات والكرار بالاضافة إلى افواج الطوارئ عمليات امنية

نوعية ضمن قواطع المسؤولية تم من خلالها نصب سيطرات مفاجئه

وكمائن وبالاشتراك مع مفارز المرور بهدف فرض الأمن والنظام وتفعيل

النظام المروري في المحافظة اسفرت عن فرض غرامات لعدد من العجلات

المخالفة للانظمة المرورية فضلا عن حجز عشرات الدراجات النارية

وتسليمها الى مواقع الحجز المخصصة مع القاء القبض على مخالفين

ومشتبه بهم .٦_ تواصل مديرية المرور حملتها في الطرق الخارجية وبالتحديد

طريق عين التمر في رصد المخالفين من المركبات الحمل وذلك

لحمولتهم الزائدة وفرض غرامات بحق المخالف . ٧_عقد مدير قسم شرطة عين التمر لقاء مع مختاري المناطق في القضاء

وحثهم على أهمية التعاون المستمر مع كافة الأجهزة الأمنية والتنسيق

العالي بهدف تنظيم قاعدة بيانات حديثة تظم جميع المعلومات لكل مواطن

يسكن قضاء عين التمر وكذلك حث المواطنين على نصب كاميرات مراقبة في

دورهم كما تم تبادل الاقتراحات وتذليل المشكلات التي تواجه عملهم هذا

خدمة للصالح العام .٨_السيطرات الخارجية اثناء التفتيش الدقيق لجميع العجلات والأشخاص

الوافدين الى المدينة والبحث عن المطلوبين في الحواسيب الأمنية تم

القاء القبض على عدد من المطلوبين إلى العدالة بجرائم جنائية متنوعة

فضلا عن ضبط عجلات ودراجات نارية مخالفة واشخاص مخمورين .٩_امرية شؤون افواج الطوارئ بهدف رفع الجاهزية القتالية والقوة

البدنية لافواج الطوارئ تجري ضاحية لتوابعها وبالتعاقب بمسافه١٠ كيلو

متر لاختبار طاقه التحمل والاستعداد التام لاي واجب يكلفون به لحماية

ارض الوطن وشعبه .

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