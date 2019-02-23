الكربولي يحذر من اعادة تدوير داعش في العراق

2019/02/23 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} حذر رئيس كتلة الحل النيابية محمد الكربولي، من اعادة تدوير داعش في العراق.

وقال الكربولي في تغريدة على صفحته في {تويتر}" نحذر من اعادة تدوير داعش في العراق".وكانت خلية الإعلام الأمني، اكدت اختطاف 12 مدنيا في منطقة النخيب بين محافظتي كربلاء والأنبار، وذلك على يد مسلحين مجهولين الاثنين الماضي.وعثر حرس الحدود، الثلاثاء الماضي، على جثث 6 مغدورين من مختطفي النخيب بين محافظتي كربلاء والأنبار.كما أعلنت القوات الأمنية عن استشهاد ٦ من صيادي الأسماك من أبناء ناحية العباسية محافظة النجف الاشرف في بحيرة الثرثار على إيدي خلايا داعش الإرهابية اليوم السبت.انتهى

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