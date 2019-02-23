البصرة تحدد موعداً لتوزيع سندات الأراضي للفئات الفقيرة

2019/02/23 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة الاعمار والاسكان، السبت، عن تحديد موعد توزيع السندات الخاصة بالاراضي للفئات الفقيرة في محافظة البصرة سيكون الشهر المقبل.

و رجح الوكيل الفني لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة جابر عبد خاجي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم "أن الأشهر القليلة المقبلة تشهد الشروع بتوزيع سندات قطع الأراضي السكنية على المواطنين من الفئات الفقيرة ودون خط الفقر في مركز محافظة البصرة."وأعلن عبد خاجي عن البدء بالخطوات الأولى لتوزيع القطع السكنية على المواطنين من الفئات المذكورة والتي تتمثل بتحديد القطع المرشحة للتوزيع من قبل بلدية البصرة وبدء رسمها وتخطيطها من قبل فرق مختصة بالاشتراك مع الكوادر الفنية من حكومة البصرة المحلية".بواسطة: معتز الحبيب

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