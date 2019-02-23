الشعبية: بذلنا جهودًا كبيرة لوقف التظاهرة الداعية لرحيل الرئيس عباس

2019/02/23 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت فصائل فلسطينية، اليوم الجمعة، أن القدس والأقصى خط أحمر، وأن الاحتلال يتحمل مسؤولية أفعاله الإجرامية في ساحات المسجد الأقصى، وقالت إن الشعب الفلسطيني يدشن اليوم مرحلة جديدة في مواجهة المشروع الإسرائيلي.

وعبّر تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح عن اعتزازه بالصمود الأسطوري الذي جسّده أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والأقصى، ونجاحه في إجبارهم سلطات الاحتلال على الرضوخ لإرادتهم وفتح باب الرحمة في المسجد الأقصى بعد إغلاق استمر 15 عاماً.

ودعا التيار الفلسطينيين في القدس إلى مواصلة رباطهم وثباتهم في باحات الأقصى، والتمسك باستمرار فتح باب الرحمة، ومواجهة الاحتلال وإجراءاته في داخل المسجد والتصدي لاقتحامات المستوطنين اليومية لباحاته.وأكد تيار الإصلاح الديمقراطي أن معركة الدفاع عن القدس واجب وطني، وأن الشعب الفلسطيني سيتصدى لمحاولات تهويد القدس، وسيواصل بمقاومته الشعبية المتصاعدة صموده، الواجب مساندتها وطنياً وفصائلياً وشعبياً، حتى يتحقق حلمه في الحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

من جهتها، قالت حركة حماس، في بيان اليوم الجمعة “يسطر شعبنا اليوم نموذجا عظيما بإصراره على الزحف إلى القدس للدفاع عن الأقصى، رغم كل العقبات التي وضعها الاحتلال”.

وأضافت الحركة “تضحيات شعبنا في الدفاع عن الأقصى تدلل على أنه قلعة شامخة وأننا شعب متمسك بمقاومته في كل الساحات وبكافة الوسائل”، مؤكدةً أن كل محاولات الاحتلال بتهويد القدس ستنكسر على صخرة صمود الشعب الفلسطيني وتضحياته.

بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن الشعب الفلسطيني يدشن اليوم مرحلة جديدة في مواجهة المشروع الصهيوني عنوانها العريض “المقدسات خط أحمر ولن نسمح أن تكون مادة انتخابية للمتطرفين والمستوطنين”.

وأضافت، في بيان لها اليوم الجمعة “هذه المواجهة التي يقف في طليعتها الشباب الثائر هي أبلغ رسالة في الرد على محاولات اليمين الاستعماري الصهيوني، لتوظيف تهافت بعض الأنظمة للتطبيع، وتنفيذ مشروع التهويد العدواني في القدس”.

وأكد حركة الجهاد أن المقدسيين يكتبون فصلا جديدا في مسيرة الدفاع عن المسجد الأقصى وحماية الوقف الإسلامي في القدس، وأن المسيرات والمواجهات في القدس والخليل وغزة هي دليل على وحدة الموقف الوطني والشعبي الفلسطيني، على قاعدة حماية الارض والمقدسات ورفض الوجود الاستيطاني وإسقاط “صفقة القرن”.

وتمكن المقدسيون، اليوم الجمعة، من الدخول إلى مصلى الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، وذلك في أعقاب قيامهم بإزالة السلاسل الحديدية عن بواباته.

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