نوري المالكي للعهد: الأميركان ابلغوني انهم دخلوا العراق بطلب ولكن لم يفصحوا عن الجهة التي طلبت

2019/02/23 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- - لم يدخل جندي أميركي واحد للعراق اثناء فترة حكومتي

- أميركا لم تكن تريد دعم العراق بأي شيء 33.50

- نحن بحاجة الى خبراء ومستشارين ومدربين

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