خبير اميركي يؤكد ضعف قدرة واشنطن على مواجهة صواريخ موسكو

2019/02/23 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة رأى الخبير مايكل إيلمان، مدير برنامج حظر الانتشار النووي بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن أمريكا بحاجة لـ10سنوات أو أكثر لتستطيع الرد على الأسلحة والصواريخ الروسية الجديدة.وقال :”على المدى البعيد، إذا استمرت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في التدهور وأصبحت عدائية بشكل علني، كما كانت في ذروة الحرب الباردة، يمكن للولايات المتحدة إطلاق […]

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