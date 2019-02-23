خاص| الحسيني يرد على المطلك: يبغض جميع العراقيين وليس الحشد فقط

2019/02/23 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

رد قائد محور الشمال في الحشد الشعبي علي الحسيني، السبت، على تصريحات رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك المسيئة للحشد، مشيرا إلى أنه "يبغض" الشعب العراقي.

وقال الحسيني في حديث لـ"الاتجاه برس"، إن "صالح المطلك يحمل بغضا ليس على الحشد الشعبي فحسب، بل حتى على الشعب العراقي"، مؤكدا "أننا لا نعير له أي اهتمام".

وأضاف الحسيني "إذا كان المطلك يتهمنا بما يشتهيه فالحشد أعلى منه وينأى بنفسه عن الرد على مثل هذه الاتهامات".

وكان المطلك هاجم في تصريح سابق له، هيئة الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الإسلامية، كما دعا إلى إبقاء القوات الأميركية على الأراضي العراقية.

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