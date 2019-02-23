شمخاني: “عمل شاق” ينتظر واشنطن لإبقاء قواتها في العراق

2019/02/23 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قال أمين المجلس الأعلى القومي الإيراني علي شمخاني، السبت، ان هناك حساسية عالية لدى العراق بشأن القواعد الأميركية، وأن واشنطن ستضطر للانسحاب منه.واضاف شمخاني في مقابلة مع وكالة تسنيم للأنباء ان “قرار ترامب بشأن انسحاب القوات الامريكية من سوريا ناجم عن فرض حقائق المنطقة نفسها على الولايات المتحدة وان احدى اهم […]

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