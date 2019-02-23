 الزراعة تصدر إنذاراً نهائياً بشأن تحويل الأراضي الزراعية إلى مساكن: سنستعيد البساتين

2019/02/23 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وجهت وزارة الزراعة، السبت، بتفعيل قوانين منع تجريف البساتين وتشديد الاجراءات من قبل الجهات، واعتبار البساتين المهملة التي لم يعتنِ بها اصحابها محلولة وتسجل مملوكة للدولة.وذكر بيان للوزارة تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (23 شباط 2019)، أن “وزير الزراعة صالح الحسني وجه بتفعيل قوانين منع تجريف البساتين وتشديد الاجراءات من قبل […]

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