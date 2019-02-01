الكمارك:تمنع دخول أراكيل زجاجية مخالفة للضوابط في منفذ زرباطية الحدودي

2019/02/23 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منعت السلطة الكمركية في مركز كمرك زرباطية الحدودي اليوم السبت أرسالية أراكيل زجاجية كونها مخالفة لضوابط الأستيراد .

“و أضافت الهيئة في بيان صادر عن قسم اﻷعلام واﻷتصال الحكومي أن شحنة الأراكيل ذات المنشأ الأيراني مخالفة لشروط الأستيراد وقد تم منعها أستنادا لقانون الكمارك رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل .





يذكر أن الهيئة تقوم بين فترة وأخرى ومن خلال المديريات التابعة لها بمنع واعادة أصدار مواد وبضائع مخالفة أو فاشلة بالفحوصات المختبرية حرصا منها على سلامة المجتمع العراقي .

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